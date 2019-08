Stadiondirecteur FC Utrecht na nieuwe inspectie: 'Kust is veilig'

Het dak van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht is veilig, zegt de stadiondirecteur. Vandaag en gisteren zijn de overkappingen boven de vier tribunes extra gecontroleerd. "Daarbij zijn geen kapotte verbindingen of gescheurde lassen geconstateerd", zegt directeur Jan Spelt tegen RTV Utrecht. "De kust is veilig."

Het dak van het stadion in Utrecht is jaren geleden gerenoveerd door het bedrijf dat ook het AFAS-stadion in Alkmaar heeft gebouwd. Twee weken geleden stortte in Alkmaar de overkapping boven een van de tribunes in. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam dat door ondeugdelijke lasverbindingen. Die waren er niet alleen bij het ingestorte deel, maar op meerdere plekken. De gemeente Alkmaar liet het stadion daarom per direct sluiten.

Meteen na het incident in Alkmaar is de Galgenwaard ook al nagelopen. Ook toen werd niets vreemds ontdekt. Nadat de oorzaak was ontdekt, is er nog een uitgebreide controle uitgevoerd. Nu alles veilig blijkt te zijn, gaat de eredivisiewedstrijd FC Utrecht tegen VVV-Venlo zondag gewoon door.