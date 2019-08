Huawei blijft kalm onder Amerikaanse sancties: 'Zijn eraan gewend geraakt'

Ja, het Chinese techbedrijf Huawei heeft last van de Amerikaanse sancties. Maar de schade is minder erg dan verwacht en daarnaast heeft het bedrijf inmiddels leren leven met het slepende handelsconflict tussen de VS en China.

Dat zei Huawei-topman Eric Xu op vragen van onder meer de NOS tijdens een persconferentie op de reusachtige campus van Huawei in de stad Shenzhen. Daar presenteerde het bedrijf de nieuwste chip: de Ascend 910.

Zwarte lijst

Maandag werd duidelijk dat nog eens 46 aan Huawei gelieerde bedrijven op een zwarte lijst komen te staan van het Amerikaanse ministerie van Handel. Amerikaanse bedrijven mogen niet langer zakendoen met de bedrijven in kwestie.

Huawei is ook verwikkeld in een conflict met de VS als het gaat om de aanleg van 5G. Eerder maakte NOS op 3 daar deze uitlegvideo over: