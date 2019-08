Vrouw neergestoken in ziekenhuis Gouda, man opgepakt

In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is een 36-jarige vrouw neergestoken. Volgens de politie raakte ze daarbij zwaargewond.

Een 47-jarige man is opgepakt. Beiden komen uit Haastrecht. De politie spreekt van een "conflict in de relationele sfeer."

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen Omroep West dat de twee een afspraak hadden in de polikliniek dermatologie. Ze kregen ruzie, waarbij de vrouw gewond raakte. Ze wist zich in het toilet op te sluiten en belde daar de politie. Kort daarop werd de man opgepakt.

Inmiddels ligt de vrouw in een ander ziekenhuis. De polikliniek is gesloten. Alle afspraken zijn geannuleerd en verzet zodat de politie onderzoek kan doen.