Explosie in Hoensbroek mogelijk veroorzaakt door politiegranaat

De gasexplosie gisteravond in een huis in Hoensbroek is mogelijk veroorzaakt door een flitsgranaat van de politie. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie met burgemeester Roemer, de politie en de brandweer. Bij de explosie raakten de bewoner en een politieagent gewond.

De politie kwam gisteren af op een melding over een verwarde man. Zijn ex-vrouw had de politie gebeld omdat hij tegen haar gezegd zou hebben dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Een gespecialiseerd team probeerde met hem te onderhandelen. Toen dat op niets uitliep, deed de politie een inval.

Rijksrecherche

De politie gebruikte een flitsgranaat om de man te desoriƫnteren. Daarna vond de gasexplosie plaats waarbij de gewonden vielen. Die kwam als een verrassing: de man had gezegd dat hij de gaskraan had opengezet, maar nadat de netbeheerder het gas had afgesloten mat de politie niets, schrijft 1Limburg.

Op de persconferentie is aangekondigd dat er een onderzoek komt naar de precieze toedracht. "Achteraf vragen wij ons af: hebben wij het goede gedaan?", aldus de politie. De Rijksrecherche gaat dat onderzoek doen.

De agent die gewond is geraakt had een verhoogde hoeveelheid koolmonoxide in zijn lichaam. Hij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. De bewoner ligt nog wel zwaargewond in een ziekenhuis.