Man aangehouden voor brand bij Leger des Heils in Beekbergen

De politie heeft een 44-jarige man uit Beekbergen aangehouden voor de brand bij het Leger des Heils-huis in die plaats. De politie wil niet zeggen of de man bekend was bij het Leger des Heils.

De brand ontstond donderdagavond rond 19.30 uur en was twee uur later onder controle. Vanwege de brand moesten alle bewoners worden geëvacueerd. Dat was nog even spannend, omdat twee mensen enige tijd vermist waren. Ze bleken niet in het pand te zijn.

Eén persoon moest voor controle naar het ziekenhuis met ademhalingsklachten, meldt Omroep Gelderland.

Op het moment van de brand was er in Beekbergen ook de Veluwse Markt. Deze werd afgelast om de hulpdiensten de ruimte te geven.