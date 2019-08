Pers en rechtbank bakkeleien over besloten schouw Brunssummerheide

De rechtbank Limburg, drie gemeenten en verschillende Nederlandse media zijn het oneens met elkaar over de besloten schouw van komende maandag op de Brunssummerheide, in de zaak-Nicky Verstappen. De media-organisaties eisen dat er een camera mag zijn bij de schouw op de Brunssummerheide, de plek waar 21 jaar geleden Nicky Verstappen dood werd gevonden, maar de rechtbank in Limburg wil dat niet.

In een door de pers aangespannen kort geding voor de rechtbank in Den Haag betoogde advocaat Christiaan Alberdingk Thijm dat er sprake is van censuur, nu de media preventief verhinderd wordt verslag te doen van de schouw. "Juist als er buiten de reguliere zittingszaal een zaak plaatsvindt, is de controlerende taak van de pers ongelofelijk belangrijk", zei hij. Hij zegt dat de media zich in de zaak altijd aan de afspraken hebben gehouden.

De noodverordening die de gemeenten hebben afgegeven voor de omgeving, noemt advocaat Alberdingk Thijm buitenproportioneel. Een gebied van twee bij twee kilometer wordt afgezet, en ook is het luchtruim boven de Brunssummerheide gesloten.

Kilometers wandelen

De advocaat van de rechtbank zegt dat juist de aanwezigheid van een cameraploeg verstorend kan werken. "De aanwezige personen moeten zich vrij voelen om te spreken, ook als zij zelf aangeven dat zij geen bezwaren hebben, dan kan het toch zijn dat er een beperking wordt gevoeld." Volgens hem speelt ook mee dat de schouw door een natuurgebied gaat en dat een relatief grote groep enkele kilometers over de heide moet lopen.

Het kort geding is aangespannen door de NOS, het ANP, het AD, De Telegraaf, Hart van Nederland, RTL Boulevard, RTL Nieuws, NU.nl, journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Ook verdachte Jos B. en de familie van Nicky Verstappen vinden dat de pers bij de schouw aanwezig moet kunnen zijn.

Advocaat Gerald Roethof van Jos B. zegt dat de pers in de zaak "onafhankelijk en neutraal" feiten moet kunnen brengen. Hij zegt "serieus niet te kunnen inzien" hoe aanwezigheid van de pers tot wanordelijkheden kan leiden. "In deze zaak is mij duidelijk geworden dat je heel goede afspraken kunt maken met de pers."

De rechtbank in Den Haag doet maandag uitspraak.