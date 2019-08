Aantal gestorven ebola-slachtoffers nadert de tweeduizend

Het aantal mensen in de Democratische Republiek Congo dat sterft aan de ziekte ebola neemt nog steeds toe. Van de ruim 2900 mensen die de ziekte hebben opgelopen zijn er bijna tweeduizend gestorven, meldt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). In de afgelopen drie weken zijn 216 nieuwe gevallen gemeld in de provincies Noord-Kivu en Ituri in het oosten van Congo.

In de hoofdstad Goma van Noord-Kivu betuigden mensen gisteren hun steun aan hulpverleners die de ziekte willen stoppen. Zij worden steeds vaker aangevallen door bevolkingsgroepen die hen wantrouwen en beschuldigen van het verspreiden van ebola.

De gouverneur van Noord-Kivu zei dat iedereen die desinformatie over de ziekte verspreidt zal worden opgepakt. "Sommige geestelijken en sommige politici mengen zich in het debat en verwarren de mensen met foute informatie. Deze geestelijken die ebola ontkennen zullen zo snel mogelijk worden gearresteerd."

De WHO zegt dat de bestrijding van ebola nog steeds lastig is, gezien de onveilige situatie in het land, de onrust, het wantrouwen onder de slecht geïnformeerde bevolking en het gebrek aan financiële middelen.