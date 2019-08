Doorrijder Breda bekent schuld en wordt verdacht van poging tot doodslag

Een 28-jarige man die eind april in Breda een hoogbejaarde vrouw aanreed en daarna doorreed, heeft spijt betuigd in de rechtbank. Volgens zijn advocaat was de man na het ongeluk totaal in paniek en durfde hij het pas na 10 dagen aan zijn moeder te vertellen. Daarna meldde hij zich op het politiebureau. Vanochtend moest hij voor de rechter verschijnen.

Omroep Brabant plaatste op YouTube deze verklaring van de man, die niet in beeld mag worden gebracht: