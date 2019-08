Grapperhaus pleit in Bangkok voor uitlevering oud-coffeeshophouder

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zijn het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse politie onzorgvuldig geweest toen zij de Thaise autoriteiten om hulp vroegen. De ombudsman deed onderzoek naar het proces en kwam in maart met deze conclusie.

Van Zutphen schrijft in zijn rapport dat de Thaise justitie is aangespoord tot actie door het rechtshulpverzoek uit Nederland: in de brief werden Van Laarhoven en zijn vrouw (tegen wie geen onderzoek liep in Nederland) genoemd als verdachten. Volgens de ombudsman was dat de aanleiding voor Thais onderzoek naar het stel, wat leidde tot hun lange celstraffen.

Na publicatie van het rapport van de ombudsman stelde een meerderheid van de Tweede Kamer dat de minister zich moest inspannen voor Van Laarhoven en zijn vrouw. "Als het parlement zegt 'pak dat op', dan moet je dat oppakken", zei Grapperhaus in reactie daarop.

'Ontstemd'

NRC schreef dinsdag dat het OM ontstemd is over het bezoek van Grapperhaus aan Bangkok, vanwege de lopende strafzaak tegen Van Laarhoven. Het OM bracht een dag later een verklaring naar buiten om duidelijk te maken dat daar geen sprake van is en dat er contact geweest is met minister Grapperhaus over de voorbereidingen van zijn bezoek.