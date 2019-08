Populaire aftrap carnavalsseizoen Maastricht verdwijnt van Vrijthof

Het populaire carnavalsevenement 11devande11de in Maastricht verdwijnt van het Vrijthof en strijkt vanaf dit jaar neer in het MECC. Het gratis evenement is de officiƫle start van het carnavalsseizoen. Negen uur lang treden er tal van artiesten op.

Volgens de organisatie, de Sjeng Kraft Kompenei, is het in de binnenstad niet mogelijk om het evenement toekomstbestendig te maken. Elk jaar komen er meer bezoekers en de veiligheidseisen die gemeente en politie stellen worden steeds strenger.

De afgelopen jaren stond het Vrijthof rond het middaguur al helemaal vol met carnavalsvierders, tot teleurstelling van talloze laatkomers die er niet meer bij mochten, zo schrijft L1.

Niet meer afhankelijk van het weer

Omdat er in Maastricht geen grotere buitenlocaties zijn te vinden dan het Vrijthof, is gekozen voor de evenementen- en congreshal MECC. Daar kunnen niet alleen meer bezoekers terecht, ook zijn er volgens de organisatie meer faciliteiten. Zo is het evenement niet langer afhankelijk van het weer, is er ruimte voor een groter podium en biedt het ook technisch meer mogelijkheden.

Ook zijn er voldoende parkeerplekken en is er een station op loopafstand.