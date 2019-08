Hasbro koopt eigenaar Peppa Pig

Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Hasbro neemt voor zo'n 3,5 miljard euro het Canadese Entertainment One over. Dat bedrijf is vooral bekend als eigenaar van de animatieserie Peppa Pig, maar zit ook achter de Franse serie PJ Masks en het programma Ricky Zoom.

Volgens Hasbro helpt de overname het bedrijf om meer van zijn merken op tv te krijgen. Hasbro maakt speelgoed als My Little Pony, Transformers, Nerf, Furby en Jurassic World.

Serie geweerd

De animatieserie Peppa Pig is de grootste hit van Entertainment One. In het programma heeft een roze varken met een Brits accent de hoofdrol. Peppa Pig wordt wereldwijd uitgezonden en is vertaald in meer dan 40 talen. In Nederland wordt de serie uitgezonden op Nickelodeon.

Niet bekend met Peppa Pig? Een impressie: