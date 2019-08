Negentien aanhoudingen bij wedstrijd AZ tegen Antwerp in Enschede

In Enschede zijn rond de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Royal Antwerp FC negentien mensen opgepakt. Supporters van de Belgische club waren niet welkom en de burgemeester van Enschede had een noodbevel ingesteld, waardoor mensen en auto's die de gemeente in wilden werden gecontroleerd.

Achttien van de opgepakte mannen zijn Belgen. Een groot deel van hen was eerder door de politie opgedragen Enschede te verlaten, maar werd later weer gezien in de gemeente. Vijf mannen hadden verzwaarde handschoenen bij zich en iemand droeg een honkbalknuppel.

Bij de controles hebben tientallen Belgen of mensen met Belgische kentekens de opdracht gekregen weer te vertrekken. De meerderheid gaf volgens de politie gehoor aan dat bevel.

Ingestort dak AZ-stadion

AZ speelde in Enschede tegen Royal Antwerp FC voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. Dat gebeurde in het stadion van FC Twente, omdat het dak van het stadion van AZ deels is ingestort.

De wedstrijd viel samen met een groot muziekevenement dat vanavond in het centrum van Enschede wordt gehouden.