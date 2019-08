Brandweer zoekt twee mensen in brandend gebouw Beekbergen

De brandweer is in het Gelderse Beekbergen op zoek naar ten minste twee mensen in een brandend gebouw. Het gaat om een woning van het Leger des Heils. Uit de eerste verdieping van het gebouw komen rookpluimen.

Na de evacuatie van het pand worden twee bewoners nog vermist, al is niet zeker dat zij nog in de woning zijn. "Ze kunnen ook het dorp zijn ingelopen", zegt een woordvoerder.

De brandweer gaat in ploegen naar binnen om de vermiste mensen te zoeken. Een ploeg kan slechts tien minuten binnen blijven, omdat daarna de zuurstof op is. De brand is nog niet helemaal geblust.

Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsklachten, meldt Omroep Gelderland.

In de straat waar het pand staat, was een markt bezig. Die is inmiddels afgelast. Wel is het nog druk in de straat. Omstanders worden door middel van linten op afstand gehouden.