Nog geen oplossing voor politieke crisis Italië, gesprekken gaan door

Er is nog geen oplossing voor de politieke crisis in Italië. President Mattarella zegt dat er meer tijd nodig is. Hij sprak de afgelopen twee dagen met politieke partijen in de hoop een uitweg uit de crisis te vinden. Dinsdag gaan die gesprekken verder. Als er geen regering gevormd kan worden met een helder programma, sluit Mattarella nieuwe verkiezingen niet uit.

Aanstaande dinsdag is het een week geleden dat premier Conte de stekker uit de coalitieregering van de Vijfsterrenbeweging en Lega trok. Dat deed hij omdat hij vindt dat vicepremier Salvini diens eigen belang en dat van Lega voor dat van de regering laat gaan. Conte noemde Salvini's beslissingen een risico voor het land.

Aanleiding voor de harde verwijten aan het adres van de Legaleider was een motie van wantrouwen die Salvini had ingediend tegen Conte. Lega stond er uitstekend voor in de opiniepeilingen en zou die voorsprong hebben willen verzilveren bij nieuwe verkiezingen. Ook boterde het al vanaf het begin niet tussen anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega.

Verkiezingen of doorregeren

Na de val van de regering heeft president Mattarella aan Conte gevraagd om aan te blijven als demissionair premier. Ondertussen wordt gezocht naar een oplossing voor de politieke crisis.

Salvini en Lega zinnen nog altijd op nieuwe verkiezingen, maar de andere partijen in het parlement willen het liefst voorkomen dat het zover komt. Ook Conte zei al direct na de val van de regering dat het onverantwoord zou zijn om snel nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Aartsvijand

Andere oplossingen zouden zijn om een overgangsregering aan te stellen, die tot nieuwe verkiezingen in de lente aanblijft. Dat zou ook een zakenkabinet kunnen zijn. Ook de vorming van een nieuwe coalitie is een scenario: in dat laatste geval zou de Vijfsterrenbeweging zelfs verder kunnen regeren met zijn aartsvijand, de sociaaldemocratische PD.

In het uiterste geval kan zelfs de geklapte coalitie doorregeren, maar in verband met de slechte verhoudingen Vijfsterrenbeweging en Lega lijkt dat zeer onwaarschijnlijk.