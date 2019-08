Amsterdamse is eerste vrouwelijke straatvoetballer in videospel FIFA

De Amsterdamse Rocky Hehakaija is een van de karakters in de nieuwe straatvoetbalmodus van het videospel FIFA 20. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke straatvoetballer in het spel.

Hehakaija noemt het een droom die uitkomt. "In de eerste versie zaten drie van mijn vrienden en toen wilde ik de eerste vrouw in het spel worden. De eerste game kwam vijftien jaar geleden uit, dus het heeft even geduurd. Toen ik het hoorde dacht ik: 'Dit is beter dan een standbeeld'."

De 35-jarige Amsterdamse wordt volgens NH Nieuws gezien als een van de pioniers van het straatvoetbal. "Ik sta vooral bekend om mijn techniek, de voetbaltrucjes. De Akka met knie is wel mijn signature move."

Vanwege een ernstige knieblessure voetbalt Hehakaija tegenwoordig niet meer, maar ze volgt vooral het vrouwenvoetbal nog op de voet. Het vrouwenvoetbal van nu is niet meer te vergelijken met eerder, zegt ze. "Ik was het afgelopen WK in Frankrijk bij elke wedstrijd aanwezig. Ik geniet ervan. Het is iets waar ik van heb gedroomd en wat nu werkelijkheid is."