Slovenië bouwt meer afzettingen om migranten tegen te houden

Slovenië is begonnen met het plaatsen van 40 kilometer extra hekwerk op de grens met Kroatië. Het hek is bedoeld om migranten die via de Balkanroute naar Europa willen, tegen te houden.

Volgens de Sloveense douane is in juli het grootste aantal migranten het land binnengekomen sinds het begin van de vluchtelingenstroom in 2015. Toen ontvluchtten duizenden mensen hun land vanwege oorlog of armoede, op zoek naar een beter leven in de Europese Unie. Onder hen waren veel Syriërs.

In juli kwamen 1740 vluchtelingen Slovenië binnen. In de eerste zeven maanden van dit jaar waren het er in totaal 7415. De meeste komen uit Pakistan, Afghanistan en Algerije.

Prikkeldraad en hout

Sinds 2016 heeft Slovenië 179 km hek aangelegd, deels van prikkeldraad, deels van hout. De kosten daarvan bedroegen zo'n 19 miljoen euro, volgens Sloveense media. De kosten voor het nieuwe hekwerk zouden zo'n 4,5 miljoen euro bedragen.

Het houten hek komt op de plekken waar dit jaar de meeste migranten de grens zijn overgestoken, bij de rivier de Kupa. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het noodzakelijk is om illegale immigratie tegen te gaan.

Een extra reden is dat de Italiaanse minister Salvini heeft gedreigd om barrières te plaatsen aan de grens tussen Slovenië en Italië, als aanvullende Sloveense maatregelen niet leiden van vermindering van de migrantenstroom naar Italië. Of dat dreigement nog geldt nu de Italiaanse regering is gevallen, is niet duidelijk.

Meer migranten

De migrantenstroom over de Balkan naar de Europese Unie is het afgelopen jaar weer gegroeid. In de eerste zeven maanden van 2019 staken 5800 migranten grenzen over in de westelijke Balkanlanden, volgens een schatting van grensbewakingsinstantie Frontex. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De meeste migranten kiezen voor de route via Bosnië-Herzegovina en Kroatië naar Slovenië, Oostenrijk en verder.

Sinds begin 2018 is Bosnië de hoofdroute geworden voor migranten die uit Griekenland en Turkije komen. Omdat Hongarije de grens hermetisch heeft afgesloten met een hek op de grens met Servië, gingen migranten en smokkelaars andere routes volgen. Migranten zien Bosnië alleen als transitland. Op dit moment verblijven er ruim 7000 migranten en vluchtelingen.

In de noord-westelijke plaatsen Bihac en Velika Kladusa bivakkeren een paar duizend mensen. De meesten proberen daar te voet de grens naar Kroatië over te steken. Maar omdat de Kroatische grenspolitie hard optreedt, keren veel migranten onverrichter zake terug naar Bosnië.

Slechte omstandigheden

Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Kroatië ervan de migranten slecht te behandelen. De Kroatische grenspolitie duwt mensen terug naar de Bosnische kant van de grens, ook al zeggen ze dat ze asiel willen aanvragen, aldus Human Rights Watch. De Kroaten zijn ook in opspraak omdat ze geweld zouden gebruiken tegen migranten.

Bosnië, een van de armste landen op de Balkan, worstelt intussen met de opvang van de migranten. Er zijn weinig faciliteiten, de omstandigheden in opvangcentra zijn slecht en die zijn bovendien tijdelijk van aard.

Nu de Kroaten en Slovenen hun grenzen steeds strikter bewaken, vrezen ze in Bosnië dat daar de komende tijd nog meer migranten vast komen te zitten. De Europese Unie heeft Bosnië deze week 10 miljoen euro extra beloofd voor de bouw van nieuwe opvangcentra.