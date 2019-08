Toeristen in Tatra-gebergte Polen getroffen door bliksem; doden en gewonden

In het Tatra-gebergte, in het zuiden van Polen, is een groep toeristen overvallen door zwaar onweer. Hulpdiensten zeggen dat de bliksem is ingeslagen en dat minstens twee doden en meer dan twintig gewonden zijn gevallen.

Over de ernst van de verwondingen is nog veel onduidelijk. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Poolse media melden dat een jongen van 13 is gereanimeerd.

De hulpdiensten proberen met vier helikopters de slachtoffers naar ziekenhuizen te brengen. Bij de top van de Giewont, waar de groep werd getroffen, is het nog altijd slecht weer en ook mistig.

Dodelijkste ongeluk

Volgens Poolse media is het ongeluk in het Tatra-gebergte mogelijk een van de dodelijkste in het gebied. De laatste keer dat meerdere mensen omkwamen bij een blikseminslag op de Giewont was in 1937. Toen vielen er vier doden en dertien gewonden.

Op maandag werd ook al een grote reddingsoperatie opgezet in het gebergte. Dat was voor twee onderzoekers die afgelopen weekend vast kwamen te zitten in de grootste en diepste grot van Polen. Zij zijn nog altijd niet teruggevonden.