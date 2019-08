Syrische asielzoeker veroordeeld voor moord op inwoner Chemnitz

De Syrische asielzoeker Alaa S. is voor het doodsteken van een inwoner van de Oost-Duitse stad Chemnitz veroordeeld tot 9,5 jaar cel. Bij de fatale steekpartij kwam bijna een jaar geleden de 35-jarige Daniel Hillig om het leven. De straf valt een half jaar lager uit dan was geëist. De rechtbank heeft S. veroordeeld voor doodslag en het toebrengen van zwaar letsel.

De verdediging van de 24-jarige S. had om vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs. Zijn advocaat riep de rechtbank op zich niet te laten beïnvloeden door de gevolgen van de gebeurtenis. Aanleiding voor de steekpartij was een ruzie tussen Hillig en een Syrische en Iraakse asielzoeker. De man uit Irak is nog spoorloos. Tegen hem is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.

Rellen in Chemnitz

In de dagen na de moord sloeg in Chemnitz de vlam in de pan. Dat leidde tot confrontaties tussen linkse als rechtse demonstranten. Er werden leuzen geroepen als Ausländer raus (buitenlanders wegwezen) en betogers brachten openlijk de Hitlergroet. Vier restaurants werden overvallen. Enkele tientallen mensen raakten gewond.

Ruim een week na de moord was er een concert tegen racisme en vreemdelingenhaat. Daar kwamen naar schatting 65.000 mensen op af. Tegendemonstraties werden verboden na de rellen van de dagen ervoor.