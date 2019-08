Man uit Uden krijgt taakstraf voor handel in gestolen flessen champagne

Een 32-jarige wijnhandelaar uit Uden heeft een voorwaardelijke taakstraf gekregen voor de koop en verkoop van ruim honderd gestolen flessen champagne. Hij moet daarnaast ruim 7000 euro aan de Staat terugbetalen. Dat geld heeft hij verdiend aan de handel.

Het kopen en verkopen van de drank gebeurde tussen november en december vorig jaar. De wijnhandelaar had volgens de rechtbank bij de aankoop al moeten vermoeden dat de "herkomst ervan niet pluis was". Hij had namelijk al twijfels over de betrouwbaarheid van zijn leverancier. De handelaar had daarom de samenwerking stopgezet. Maar daarna ging hij, zonder onderzoek te doen, weer met de leverancier in zee. Hij vertrouwde erop dat de herkomst van de champagne legaal was.

De man heeft geen strafblad en de zaak heeft veel impact gehad op hem en op zijn gezin. Na zijn aanhouding zat hij een paar dagen vast en dat is hem zwaar gevallen. Een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur, met een proeftijd van twee jaar, is volgens de rechter daarom voldoende.