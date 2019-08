Kabinet wil volgend jaar al miljardeninvesteringen in openbaar vervoer

De coalitie werkt aan plannen om volgend jaar al miljarden euro's vrij te maken voor een aantal grote bouwprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van extra lightrailverbindingen rond de grote steden en het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuid-metrolijn naar Schiphol. In een overleg tussen de vier partijen vandaag moeten daar knopen over worden doorgehakt, melden bronnen in Den Haag.

Het idee is dat er voor de investeringen geld wordt geleend. Dat is momenteel heel voordelig; de rente is negatief, zodat de staat aan het lenen op de kapitaalmarkt verdient. Dat mag effect hebben op de staatsschuld. Die loopt sneller terug dan verwacht, wat extra financiële ruimte biedt.

"Het inzetten van de staatsschuld zou een breuk zijn met het verleden en de manier waarop de overheid met zijn geld omgaat", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Normaal gesproken wordt elke meevaller ingezet voor het aflossen van de staatsschuld, maar dat zou nu niet meer het geval zijn. Dat kan ook, omdat het lenen van geld nu niets extra's kost."

Naast de investeringen op korte termijn moet er een fonds met zo'n 10 tot 20 miljard komen voor grote investeringen op de langere termijn, als het economisch minder goed gaat.

Verbetering koopkracht

Behalve over investeringen moet er een besluit worden genomen over verbetering van de koopkracht van de midden- en lage inkomens. Drie van de vier coalitiepartijen willen dat doen door bedrijven meer winstbelasting te laten betalen dan de bedoeling was.

De vraag is nog of de VVD daarmee akkoord gaat. Partijleider Rutte zei vlak voor het reces dat de verlaging van de winstbelasting mogelijk niet doorgaat als bedrijven de lonen van personeel niet fors verhogen. De andere partijen zullen de VVD daar graag aan houden.