Louis ging viral met filmpje over geldautomaat: 'Wel leuk die exposure'

Honselersdijk heeft een nieuwe geldautomaat. En Louis vindt dat helemaal niks. De Amsterdammer die sinds een paar maanden in het dorp woont, maakte dat duidelijk voor de camera van lokale omroep WOS. "Het is een kaalslag. Ik vind het er niet gezelliger op worden."

Op de opmerking van de verslaggever dat er wel geld uit de automaat komt zei Louis dat dat dan ook het enige is. "Je mist de eigenheid. Ik vind het helemaal niks. De sjeu is er een beetje af en dat vind ik al heel lang in deze maatschappij."

De gele flappentap Geldmaat is een samenwerking van de ABN Amro, ING en Rabobank. Alle geldautomaten gaan er straks hetzelfde uitzien, tot verdriet dus van Louis.

'Ik heb niet eens internet'

Het filmpje met zijn reactie ging viral en is een half miljoen keer bekeken. Het belandde op Dumpert, kwam langs bij Jinek en was ook op de radio te horen. Het is allemaal aan Louis voorbijgegaan. "Ik heb niet eens internet in huis en kijk geen tv", zegt hij tegen Omroep West. "Een half miljoen keer bekeken, echt? Nou ja, zeg. Ik hoop dat de mensen zich hebben vermaakt."

De Amsterdammer woont nu twee maanden in Honselersdijk en is al helemaal gewend. Hij noemt Westlanders een alleraardigst volkje. Hij geniet met volle teugen van de aandacht. "Het is wel leuk zo'n exposure, waarom niet?"