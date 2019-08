16-jarige verdachte doodsteken meisje Breda langer vast

De jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 15-jarig meisje uit Breda, blijft veertien dagen langer in voorarrest. "Het gaat om een ernstig feit. Er zijn redenen om hem nu veertien dagen in voorlopige hechtenis te nemen", meldt de rechtbank.

Het meisje werd maandag in Breda doodgestoken. Ze werd zwaargewond in haar huis gevonden en overleed later. De verdachte, een 16-jarige jongen, meldde zich diezelfde dag bij het politiebureau. Hij en het meisje zaten bij elkaar in de klas. Sommigen zeggen dat de jongen het vriendje van het meisje was. De politie zegt daar niets over.

De verdachte zit in beperking, meldt Omroep Brabant. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld en alleen met zijn advocaat mag praten.

De rechtbank benadrukt nog dat minderjarigen wanneer dat ook maar een beetje kan, een zaak altijd in vrijheid mogen afwachten.