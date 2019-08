Degenkolb volgt Gilbert naar Lotto-Soudal

Wielrenner John Degenkolb rijdt vanaf volgend seizoen voor Lotto-Soudal. De 30-jarige Duitser komt over van Trek-Segafredo en heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de Belgische ploeg. Hij zal zich vooral gaan richten op de voorjaarsklassiekers.

"Als ploeg heb je bepaalde renners nodig als uithangbord en dat heeft meestal een goede impact op de andere jongens. Hij heeft zelf aangegeven dat hij kansen wil afdwingen", zegt Marc Sergeant, manager van Lotto-Soudal, over de Duitser.

Degenkolb bewees in het verleden al meerdere keren een goede klassiekerrenner te zijn. In 2014 won hij in het shirt van Giant, de voorloper van het huidige Team Sunweb, Gent-Wevelgem en Parijs-Tours. Een jaar later schreef hij de monumenten Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn naam.

Bekijk hieronder hoe Degenkolb naar de winst spurtte in Parijs-Roubaix en ook Milaan-Sanremo won: