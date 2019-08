Parlementsvoorzitter Nieuw-Zeeland doet babysittend zijn werk

De voorzitter van het parlement in Nieuw-Zeeland, Trevor Mallard, kreeg er gisteren een bijzondere taak bij. Hij nam de zorg op zich voor de baby van een parlementslid van Labour dat bij een debat over de brandstofprijzen moest opdraven. Het debat voorzittend gaf Mallard de zes weken oude baby Tutanekai de fles. "Dit zijn momenten dat ik me enigszins nuttig kan maken", zei hij.

Mogelijk zal hij dat vaker moeten doen. Twee jaar geleden werden de regels voor het combineren van werken in het parlement met zorg voor kinderen versoepeld en de faciliteiten voor kinderopvang verbeterd.

Mallard hoopt dat werkgevers zijn voorbeeld volgen door bij te springen in de zorg van kinderen van werknemers. "Ik heb gemerkt dat dit bijdraagt aan een positieve werksfeer", zei hij. "Als een baby naar zijn ouder in de vergaderzaal moet worden gebracht, staan de bodes in de rij om die taak op zich te nemen."