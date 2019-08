Criminele regelneven leiden FIOD naar drugsnetwerk

Dankzij een groot witwasonderzoek naar criminele dienstverleners heeft de FIOD een drugs- en wapennetwerk blootgelegd. De inlichtingendienst van de Belastingdienst bevestigt een bericht daarover van het AD. Zes mensen uit Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht zijn opgepakt.

Spil in het netwerk was een bedrijf van een 66-jarige man uit Hillegom en een 61-jarige man uit Hoek van Holland. Het duo regelde allerlei dingen voor criminelen, die handelden in drugs, wapens en anabole steroïden. Van het bedrijf kregen de criminelen nepdienstverbanden, zodat zij 'wit' uitbetaald konden worden. Om dat te kunnen doen vervalsten de twee mannen werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken.

Ook boden ze speciale constructies aan waardoor criminelen in lease-auto's konden rijden die niet op hun naam stonden.

Spookwoningen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verdenkt de twee mannen ervan dat ze in een paar jaar tijd 1,4 miljoen euro hebben witgewassen. Dat zouden zij hebben gedaan via een ingewikkelde constructie met talloze bv's.

Maar de twee deden meer dan alleen witwassen. Ze zouden ook hebben geregeld dat criminelen die vastzaten geld op hun gevangenenrekening gestort kregen.

Daarnaast leverde het duo spookwoningen waarin mensen konden onderduiken. In een van die huizen, in Amsterdam, woonde een crimineel die nog 3,5 jaar de cel in moest voor drugssmokkel.

Drugs

Bij invallen heeft de FIOD meer dan 450.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn er vuurwapens en voor meer dan een miljoen euro aan xtc, anabolen en geneesmiddelen in beslag genomen.