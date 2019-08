Familie neemt vandaag afscheid van prinses Christina

De koninklijke familie neemt vandaag bij Paleis Noordeinde afscheid van Christina. Het afscheid is in besloten kring.

De jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard overleed vorige week vrijdag aan de gevolgen van botkanker. Ze is 72 jaar geworden.

Mensen die een persoonlijke boodschap willen achterlaten in het condoleanceregister voor prinses Christina in het gemeentehuis in Baarn, kunnen dat nog maar even doen. Om 10.30 uur draagt de gemeente het boek over aan de koninklijke familie. De prinses werd in Baarn geboren.

Het condoleanceregister in het gemeentehuis is enkele tientallen keren ondertekend, meldt RTV Utrecht. Er lag ook een register in de Stulpkerk in Lage Vuursche. Daar hebben meer dan honderd mensen in geschreven. Daarnaast heeft de koninklijke familie veel reacties gekregen in een onlineregister.