Duizenden kippen dood bij grote brand in kippenschuur Nijkerk

In een kippenschuur bij Nijkerk is vannacht een grote brand uitgebroken. Daarbij zijn duizenden kippen gedood. Het precieze aantal is nog niet bekend.

Toen de brandweer aankwam bij de schuur was de brand al uitslaand en was de schuur niet meer te redden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan Omroep Gelderland weten dat er bij de brand geen asbest is vrijgekomen.

Nog een schuur

Op het terrein staat nog een grote schuur met kippen. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand naar dat gebouw oversloeg.

Meerdere korpsen uit de regio werden opgeroepen vanwege de brand. De rook trok over het buitengebied van Nijkerk en Bunschoten. Rond 05.40 uur was het vuur onder controle. De brandweer is wel nog bezig met nablussen.

De schuur is compleet verwoest en wordt gesloopt.