Wekdienst 22/8: Merkel bezoekt Rutte en afscheid prinses Christina

Wat heb je gemist?

Microplastics in drinkwater lijken vooralsnog geen bedreiging te vormen voor de volksgezondheid, concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport. De concentratie microplastic in water uit flesjes en kraanwater is nu nog zo laag dat de menselijke gezondheid er niet door wordt bedreigd.

Het gaat om het eerste WHO-rapport over de gevolgen van microplastics op de menselijke gezondheid. De VN-organisatie wijst er wel op dat er aanvullend onderzoek nodig is om het effect van microplastics op de gezondheid en het milieu volledig in kaart te brengen.

Microplastics zijn deeltjes plastic afval die kleiner zijn dan grofweg 5 millimeter in lengte. Volgens de WHO zitten deze deeltjes overal, ook in drinkwater. Zowel in een fles als uit de kraan. Waterzuiveringsinstallaties kunnen 90 procent van het microplastic uit het water verwijderen.

