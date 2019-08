Eerste beelden Titanic in 15 jaar, wrak valt langzaam uit elkaar

Het zijn de eerste beelden van het legendarische passagiersschip in vijftien jaar. De expeditieleden vertelden dat sommige delen nog in prima conditie verkeren, maar dat andere delen van het wrak in snel tempo aan de zee worden prijsgegeven. De vertrekken van de scheepsofficieren aan de stuurboordkant zijn er het ergst aan toe.

Een historicus aan boord noemde wat hij zag schokkend. "De badkuip van de kapitein, een van de favoriete beelden van Titanic-fans, die is nu weg", aldus Parks Stephenson. "De hele opbouw op het dek aan die kant is aan het instorten, de luxe hutten daar ook. En die aftakeling gaat gestaag door."

Stephenson denkt dat een loungedek bij de boeg het volgende slachtoffer wordt van zoutcorrosie en metaaletende bacteri├źn. "Titanic wordt teruggegeven aan de natuur."

De Titanic verging in de nacht van 14 op 15 april 1912 op zo'n 600 kilometer van de kust van Newfoundland, nadat het schip een ijsberg had geraakt. Van de 2200 mensen aan boord overleefden er ruim 1500 de ramp niet.