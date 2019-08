Man filmt 550 vrouwen onder rokje in Madrid

In Spanje is een man opgepakt die in het geheim honderden vrouwen onder hun rok had gefilmd. De 53-jarige man uit Colombia verborg een mobiele telefoon in het voorvak van zijn rugzak en hield die laag zodat hij opnames kon maken.

Hij ging daarmee vrijwel dagelijks op pad en maakte veel beelden in het metrostelsel van Madrid. Hij werd op heterdaad betrapt.

De politie kwam erachter dat hij in een jaar tijd meer dan 550 vrouwen had gefilmd en zeker 280 video's had geplaatst op pornosites. Ook bewerkte hij de beelden, plaatste hij er muziek onder en vertraagde hij video's zodat bepaalde delen beter te zien waren.

Seksuele lusten

De man stapte het meest af op vrouwen in minirokjes en korte jurkjes. Af en toe sprak hij ook slachtoffers aan zodat hij dichter bij hen kon komen.

In Spanje wordt het maken van deze zogenoemde 'upskirt-video's' gezien als een seksueel misdrijf waar een celstraf op staat. De politie gaat er niet van uit dat de man geld wilde verdienen aan de video's, maar denkt dat hij werd gedreven door seksuele lusten.