Kasteel Duivenvoorde was 800 jaar familiebezit, maar straks niet meer

Ook de leefbaarheid van het slot speelt een rol. Kasteel Duivenvoorde is van oorsprong een zomerhuis en in de winter moet er flink gestookt worden. Een van de woonkamers is zelfs niet bewoonbaar als het vriest.

Daarnaast is er volgens Schimmelpenninck van der Oye niet altijd evenveel privacy. Het kasteel is ondergebracht in een stichting en die organiseert rondleidingen en feesten en partijen.

"Dat moet ook, want er moet natuurlijk geld in het laatje komen voor het onderhoud. Maar daardoor komt de privacy wel eens in het gedrang, zo af en toe."

Adembenemend

Klagen doen de echtgenoten niet, want ze hebben zich altijd gelukkig geprezen met het kasteel. Van Haersma Buma herinnert zich de eerste keer dat hij op Duivenvoorde was nog goed. "Ik werd voorgesteld aan de familie van Ludolphine. Het was op een mooie zomerdag dat ik hier de oprijlaan opkwam. Adembenemend. Ik wist van tevoren echt niet dat mijn vrouw hier woonde. Het was een hele bijzondere eerste ontmoeting hier op Duivenvoorde."

Schimmelpenninck van der Oye gaat het kasteel zeker missen. "Als je hier naar buiten kijkt, dat is natuurlijk prachtig. De natuur, die ga ik wel het meeste missen."

Het afscheid is voor haar niet definitief, want ze blijft als vrijwilligster betrokken bij de stichting. "Duivenvoorde blijft in ons hart zitten, dat laten we niet zomaar los."

Het echtpaar verhuist volgende maand naar een appartement in Den Haag. Wat de stichting gaat doen met de bewoonde vleugel is nog niet duidelijk.