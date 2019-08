Jongen van 15 raast met 165 kilometer per uur over de ring Amsterdam

Op de A10 Noord bij Amsterdam is een tiener betrapt die 165 kilometer per uur reed op een plek waar maar 100 kilometer per uur is toegestaan.

De politie mat de snelheid van de wagen en zette hem aan de kant. Na controle bleek dat de bestuurder slechts 15 jaar oud was en dat er dus helemaal geen rijbewijs was om in beslag te nemen.

Alle inzittenden waren minderjarig. De auto waarmee ze aan joyrijden waren is overgedragen aan de eigenaar. De politie wil niet meer kwijt over de kwestie, omdat het over minderjarigen gaat.

In Duitsland werd vandaag ook een opvallend jonge automobilist in de kraag gevat. Een jongen van 8 was bij Dortmund met de auto van zijn moeder een stuk gaan rijden. Hij zette na een ritje waarin hij met 140 kilometer per uur op de snelweg reed, de auto stil op een parkeerplek. Daarbij plaatste hij een gevarendriehoek en zette de knipperlichten aan.