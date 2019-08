Merkel ziet ruimte voor oplossing Ierse grenskwestie voor brexit

Johnson is een fervent tegenstander van die backstop, die is uitonderhandeld met zijn voorganger Theresa May, en zegt dat hij desnoods de EU zonder deal wil verlaten als er geen oplossing wordt gevonden. "We kunnen de oplossing mogelijk in de komende dertig dagen vinden, waarom niet?", vroeg Merkel zich af in gesprek met de aanwezige pers. "Wir schaffen das", stemde Johnson in.

Politieke verklaring bij brexitdeal

De EU wil niet meer sleutelen aan het brexitakkoord, maar ziet wel mogelijkheden om de discussie over de backstop te beslechten in een politieke verklaring die vastzit aan de deal. "Die lijn volgt Merkel nu ook", zegt correspondent Thomas Spekschoor. "Merkel herhaalt nu eigenlijk dat het in die politieke verklaring moet gaan gebeuren."

"In het akkoord staat dat de Britten mogen zoeken naar manieren om de grens open te houden. Lukt dat niet, of is de EU er niet tevreden over, dan treedt de backstop in werking", gaat Spekschoor verder. "In het onwaarschijnlijke geval dat de Britten binnen dertig dagen een oplossing vinden waar de EU tevreden over is, vervangt die de backstop."

Merkel klinkt optimistischer dan de inschattingen over de brexit, die op 31 oktober moet plaatsvinden, de afgelopen tijd zijn geweest. Maar Merkel geeft er eigenlijk niets mee weg, zegt Thomas Spekschoor. "Ze schept vooral de juiste sfeer om niet de confrontatie op te zoeken. Dat zou ook niet slim zijn, want dat zou het risico op no-deal-brexit vergroten."

Na zijn ontmoeting met Merkel praat Johnson morgen met de Franse president Macron. Daarna vindt een driedaagse top plaats met de leiders van de G-7 in Biarritz, in Frankrijk.