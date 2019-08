Nederlanders in Hongkong: hamsteren voor als China binnenvalt

Rogier van Bijnen woont en werkt in Hongkong. Hij is advocaat en woont met zijn Hongkongse vrouw Annabella en twee kinderen vlak bij de plek waar het de afgelopen weken vaak misging bij protesten.

Er hangt een gevoel van onzekerheid en daarom worden hun kinderen klaargestoomd voor een leven buiten de stad. "Ze spreken Engels, ik doe wat Nederlands met ze en ze leren Chinees", zegt Bijnen.

Den Daas is op bezoek op de dag dat het gezin de verjaardag van Julia viert, de oudste van de twee kinderen. Over de protesten wordt niet gepraat. "Net als in veel andere gezinnen in Hongkong, hebben we het daar niet over", zegt Annabella Fu-Van Bijnen. "Als je het gezellig wilt houden, is dat onderwerp verboden terrein."