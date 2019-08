75 jaar na Market Garden voor het eerst herdenking met Duitsers

Militairen, tanks, legertenten en natuurlijk heel veel oude oorlogsvliegtuigen. Ede staat de komende dagen weer in het teken van de jaarlijkse vliegshow Wings of Freedom, wat de aftrap is van de herdenking van operatie Market Garden. Dat is dit jaar precies 75 jaar geleden en dus is de vliegshow groter dan ooit. En voor het eerst doen ook de Duitsers mee.

Omdat het er allemaal uit moet zien zoals in de Tweede Wereldoorlog, is in Ede een tijdelijke vliegbasis ingericht, compleet met verkeerstoren en kampement. Er staan dus ook Duitse tenten met Duitse re-enactors die de situatie naspelen. "We leven 75 jaar in vrijheid, dat is bijzonder", zegt organisator Matin Schoonderbeek. "Die 75 jaar vonden wij een mooi moment om ook de Duitsers erbij te hebben. Die waren uitermate positief."

Tussen de vliegoefeningen door reageren ook toeschouwers positief: