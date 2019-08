Dwayne 'The Rock' Johnson is bestbetaalde acteur

Dwayne 'The Rock' Johnson is de bestbetaalde acteur van het afgelopen jaar. Hij verdiende vorig jaar ruim 80 miljoen euro, schrijft zakenblad Forbes. Het jaar daarvoor, toen hij ruim 106 miljoen euro verdiende, stond hij op de tweede plaats in de top tien van bestbetaalde acteurs.

Johnson haalde zijn riante inkomen vorig jaar onder meer met de films Hobbs & Shaw, een spin-off van de Fast & Furious-reeks, en produceerde Shazam! en Fighting with my family. Ook verdiende hij geld aan zijn samenwerking met sportmerk Under Armour.

Acteur Chris Hemsworth is met een inkomen van 68 miljoen euro goed voor een tweede plek, gevolgd door Robert Downey Jr., die 59 miljoen verdiende. De tiende plaats was voor Will Smith, die vorig jaar ruim 31 miljoen euro bijschreef. Opvallend genoeg speelde hij in 2018 slechts in één film.

George Clooney

Vorig jaar was George Clooney nog de bestbetaalde acteur. Dat kwam toen vooral doordat hij zijn tequila-merk had verkocht, wat ongeveer 900 miljoen euro opbracht. Dit jaar ontbrak Clooney in de top tien.

Vrijdag publiceert Forbes de lijst met bestbetaalde actrices. Vorig jaar was dat Scarlett Johansson, die 36,5 miljoen euro verdiende.

Onlangs was The Rock nog te zien in Hobbs & Shaw, een spin-off van de Fast & Furious-reeks.