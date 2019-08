Man verdacht van illegale export 12 miljoen kilo afval naar Azië en Afrika

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Openbaar Ministerie hebben gisteren twee woningen doorzocht en de administratie gevorderd van een bedrijf in Venlo. Een man wordt verdacht van het illegaal exporteren van ongeveer 12 miljoen kilo afval naar landen in West-Afrika en Zuidoost-Azië.

Het zou onder meer gaan om plastic en kunststoffen zoals pvc. Bij de verbranding daarvan kunnen giftige stoffen vrijkomen. Ook wordt de man verdacht van witwassen.

Er is beslag gelegd op enkele tienduizenden euro's en op luxegoederen zoals dure horloges. Het zou gaan om een "grote zaak"', maar verdere details wil de ILT niet geven. De man is vooralsnog niet aangehouden.

De zaak is aan het rollen gebracht na een melding bij de ILT. De man bleek geen vergunningen te hebben aangevraagd voor de export van afval. Dat is verplicht, om duidelijkheid te geven over de bestemming en het ontvangende land de kans te geven het afval op de juiste manier te verwerken. Volgens de ILT gaat het om "ernstige vervuiling" waaraan mensen zijn blootgesteld.