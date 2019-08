Vasthoudende krakers verlaten toch Amsterdams pand

Hoe zit het ook alweer met kraken?

Het kraken van een pand is sinds 1 oktober 2010 strafbaar. Daarvoor was kraken alleen strafbaar als dat gebeurde bij een pand dat minder dan een jaar leegstond. Ondanks dat het dus niet mag, kunnen krakers niet zomaar een gebouw uitgezet worden. Als ze eenmaal binnen zijn, kunnen ze namelijk aanspraak doen op het zogenoemde huisrecht, dat is vastgelegd in de grondwet.

Een pandeigenaar moet daarom verschillende procedures doorlopen voordat hij zijn pand terug heeft. Dat begint met aangifte doen en aantonen dat er een bestemming is voor het pand. Daarna krijgen krakers de mogelijkheid een kort geding aan te spannen. In dat geval moet ook een rechter zich nog over de kwestie buigen. Al met al kan het weken duren voordat een pand daadwerkelijk ontruimd wordt.

In uitzonderlijke gevallen kan er ook een spoedontruiming plaatsvinden, zoals nu is gebeurd. De eigenaar had al aangifte gedaan om de ontruimingsprocedure in gang te zetten.