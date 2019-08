Deense premier 'teleurgesteld en verrast' om Trumps afzegging

Andere politici staan minder te kijken van het besluit, zoals Karsten Hønge van de Socialistische Volkspartij. "Wij laten ons niet meer verrassen als het aankomt op het verwende kind dat nu president van de VS is. Het is wat het is en we moeten verder."

De conservatieve Naser Khader vindt het vooral jammer dat Trump niet meer komt. "We hebben veel te bespreken met de Amerikanen over het Arctisch gebied. Het is belangrijk dat zij een stap zetten, anders liggen de Russen en de Chinezen op de loer."

Maar volgens premier Frederiksen betekent het afzeggen van het bezoek niet dat er iets verandert in de relatie tussen Kopenhagen en Washington. "We zitten niet in een crisis", zei ze. "Dit hoeft geen invloed te hebben op andere zaken."