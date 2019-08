Media eisen dat ze besloten schouw zaak-Nicky Verstappen mogen filmen

Grote mediaorganisaties spannen een kort geding aan tegen de rechtbank Limburg en de gemeente Brunssum. Onder aanvoering van het Genootschap van Hoofdredacteuren en de vakbond NVJ eisen ze dat ze de besloten schouw op de Brunssummerheide in de zaak-Nicky Verstappen mogen bijwonen.

Gisteren werd bekend dat het natuurgebied in Zuid-Limburg waar de 11-jarige jongen in 1998 dood werd gevonden vanaf maandagavond een etmaal is afgesloten voor pers en publiek. Er geldt ook een vlieg- en droneverbod.

NOS-hoofdredacteur en voorzitter van het Genootschap Marcel Gelauff noemt die maatregelen buitenproportioneel. Ook doen ze volgens hem afbreuk aan de persvrijheid. "Het is een belangrijke functie van de pers om op onafhankelijke wijze verslag te kunnen doen van rechtszaken. Van ons wordt verlangd het publiek op neutrale wijze te informeren en controle uit te oefenen op de overheid en de rechtspraak."

Eén cameraploeg

Met de schouw proberen de rechters een beter beeld te krijgen van de toenmalige omstandigheden. Zowel de nabestaanden van Nicky Verstappen als verdachte Jos B. is aanwezig. Zij zullen samen met de rechters en officieren van justitie drie plaatsen bezoeken, waaronder de plek waar de jongen op kamp was en de plek waar zijn lichaam werd gevonden.

De rechtszaak wordt aangespannen door RTL Boulevard, RTL Nieuws, NOS, Hart van Nederland, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, ANP en NU.nl. Zij stellen voor dat één cameraploeg voor alle media de schouw registreert.

Verdachte Jos B. kwam vorig jaar in beeld, na een zoektocht van twintig jaar. We maakten toen deze terugblik: