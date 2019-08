Oorzaak vliegtuigcrash Stolwijk niet te achterhalen

Het is de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) niet gelukt om de oorzaak te achterhalen van het ongeluk met een sportvliegtuigje, vorig jaar mei bij Stolwijk. Bij het ongeluk kwamen een 79-jarige examinator en een 60-jarige piloot om het leven.

Uit het onderzoek is gebleken dat de examinator een hartafwijking had. Maar of dat bij het neerstorten van het vliegtuigje een rol heeft gespeeld, kan de OVV niet vaststellen, meldt Omroep West.

Het sportvliegtuigje was dinsdag 22 mei 2018 rond 11.15 uur opgestegen van Rotterdam The Hague Airport voor een 'bekwaamheidsvlucht', maar kwam al na tien minuten in de problemen, Om 11.30 uur raakte het in "verticale vlucht", stortte neer op een rij bomen niet ver van Stolwijk en viel in delen op de grond.

"Waardoor het vliegtuig in een verticale vlucht kwam, kon niet met zekerheid worden achterhaald", aldus de OVV.

Als onveilig ervaren

Uit gesprekken met mensen die recent met de examinator hadden gevlogen of beroepsmatig met hem te maken hadden, bleek wel dat een aantal van hen situaties met de examinator hadden meegemaakt die zij als onveilig hadden ervaren.

Het zou ook kunnen dat de piloot afgeleid was omdat de examinator onwel was geraakt. "Wanneer hij hierbij zijn aandacht op de examinator richtte, is het mogelijk dat hij de controle over het vliegtuig verloor", aldus de OVV. Maar bewijs daarvoor is er niet. De Onderzoeksraad wijst erop dat de piloot en examinator beiden vliegmedisch waren goedgekeurd.

Voor de OVV is het onderzoek hiermee afgerond.