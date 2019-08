Klokkenluider: Philips negeerde waarschuwingen over fraude

Een Braziliaanse oud-medewerker van Philips zegt het bedrijf al in 2010 te hebben gewaarschuwd voor fraude die plaatsvond. Philips onderzocht de melding, maar kon geen misstanden vinden. De medewerker is later ontslagen.

Tegen Philips en andere medische bedrijven loopt een onderzoek door de Braziliaanse autoriteiten. De bedrijven zouden tussen 1996 en 2017 fraude hebben gepleegd om de prijzen van medische apparaten kunstmatig hoog te houden.

Dure defibrillators

Oud-medewerker Jose Israel Masiero Filho zegt in een interview met persbureau Reuters dat hem in 2010 verdachte transacties opvielen. Via een tussenpersoon werden er bijvoorbeeld honderden defibrillators aan de Braziliaanse overheid verkocht voor een veel hogere prijs dan de marktwaarde. Hij vermoedde dat er steekpenningen werden betaald.

Het bedrijf dat als tussenpersoon fungeerde, stond geregistreerd op een adres van een piepklein winkeltje in São Paulo. "Het was meteen een waarschuwingssignaal voor me", zegt de oud-Philips-medewerker in het interview. Hij stuurde verschillende e-mails naar de top van de medische afdeling waarin hij waarschuwde dat het bedrijf zich schuldig maakte aan illegale activiteiten.

De medewerker heeft nog een aantal keer gewaarschuwd en werd op een zijspoor gezet. Uiteindelijk werd hij in 2011 ontslagen.

Regels aangescherpt

Philips zegt een grootschalig onderzoek te zijn gestart na een anonieme melding in 2010. Dat onderzoek heeft maanden geduurd, maar het bedrijf heeft geen misstanden kunnen vinden. Wel zijn de interne regels aangescherpt die malafide transacties moeten voorkomen.

Het bedrijf zegt dat het ontslag van Jose Israel Masiero Filho niets te maken heeft met de zaak. Het onderzoek door de Braziliaanse autoriteiten naar Philips en de andere bedrijven loopt nog en het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor Philips zullen zijn.