Grieken gaan Iraanse tanker niet helpen met olieleverantie aan Syrië

De Iraanse olietanker Adrian Darya 1, die vorige week in Gibraltar van de ketting werd gehaald, mag niet aanmeren in Griekenland.

De tanker, die eerder de Grace 1 heette, werd anderhalve maand geleden tegengehouden door de autoriteiten van Gibraltar. Het schip zou met een lading olie ter waarde van miljoenen dollars op weg zijn naar Syrië, wat in strijd is met internationale sancties.

"We willen deze oliehandel aan Syrië niet faciliteren", zei de Griekse onderminister van Buitenlandse Zaken. Bovendien is er volgens hem in heel Griekenland geen haven te vinden waar een supertanker zoals de Adrian Darya 1 terechtkan.

Het schip zou onderweg zijn naar de Griekse havenstad Kalamata, waar het maandag moet aankomen. Gisteren waarschuwden de Amerikanen Griekenland en andere landen in het Middellandse Zeegebied om de olietanker geen havenfaciliteiten te bieden.