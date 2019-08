Raad van State: burgemeester mocht conferentie Eritreeërs niet verbieden

De burgemeester van Veldhoven mocht twee jaar geleden niet met een noodbevel een conferentie van Eritrese jongeren verbieden. Hij had meer informatie moeten inwinnen om te beoordelen of de situatie beheersbaar zou zijn, zegt de Raad van State.

De rechtbank en de bezwarencommissie van de gemeente zijn eerder tot dezelfde conclusie gekomen.

Toenmalig burgemeester Mikkers verbood de bijeenkomst van jongerenorganisatie YPFDJ in conferentiecentrum Koningshof, omdat de dag ervoor aan de poort rellen waren uitgebroken. Volgens hem was er een bedreiging voor de openbare orde.

Vertrouweling van dictator

Op de bijeenkomst zou de naaste adviseur en vertrouweling van dictator Afewerki van Eritrea spreken. Die wilde jonge Eritreeërs die hun land zijn ontvlucht, oproepen zich in te zetten voor hun moederland.

De Raad van State begrijpt dat de burgemeester er bang voor was dat de situatie uit de hand zou lopen, maar hij had de conferentie niet met een noodbevel mogen verbieden. Vanwege het grondwettelijke recht op vrijheid van vergadering moeten ook bijeenkomsten die weerstand in de samenleving oproepen, worden beschermd.

Meer agenten inschakelen

"De burgemeester heeft zich in dit geval onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om de conferentie met extra veiligheidsmaatregelen toch door te laten gaan, bijvoorbeeld door meer politieagenten in te schakelen", concludeert de Raad van State.

De Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland en beslist in zaken waarbij de overheid betrokken is.

Oud-burgemeester Mikkers van Veldhoven is nu burgemeester van Den Bosch.