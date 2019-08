Eerste grote provider in Nederland komt met e-sim voor smartphone

T-Mobile biedt vanaf vandaag als eerste grote provider in Nederland ondersteuning voor de e-sim aan. Deze ingebouwde simkaart is de opvolger van de plastic simkaart. Met een e-sim is een fysiek kaartje niet meer nodig.

De e-sim doet hetzelfde als de bekende simkaart die je nu nog krijgt als je een telefoonabonnement afsluit. Het enige verschil is dat deze is ingebouwd in de smartphone. Om het kaartje te gebruiken, moet een zogeheten e-sim-profiel worden gedownload. Daarna wordt verbinding gemaakt met het netwerk.

Tot nu toe zijn in Nederland enkele toestellen beschikbaar die een e-sim hebben. Een aantal iPhone-modellen, de iPad Pro en de iPad Air zijn ermee uitgerust. Ook de Pixel-telefoon van Google heeft een e-sim, maar die is niet officieel via providers in Nederland te koop.

Twee nummers op één telefoon

Met de komst van de e-sim is het gebruiken van twee telefoonnummers (dual-sim) nu ook mogelijk op telefoons die daar normaal niet mee zijn uitgerust. Gebruikers kunnen op de e-sim een ander abonnement laden dan op het plastic simkaartje. Zo is het makkelijker wisselen tussen bijvoorbeeld een zakelijk telefoonnummer en een privé-nummer.

T-Mobile is niet de eerste provider in Nederland die de e-sim ondersteunt. Het Britse Truphone biedt Nederlandse klanten sinds 2017 databundels aan die geladen kunnen worden op de e-sim van Apple-apparaten.

Klanten van T-Mobile met een geschikt toestel kunnen voor een eenmalig bedrag van 5,09 euro een e-sim aanvragen. Bij nieuwe abonnementen zijn er geen extra kosten.