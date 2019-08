Zwangeren halen veel foute informatie over medicijnen van sociale media

In meer dan 40 procent van de gevallen klopt informatie over medicijngebruik bij zwangerschap op sociale media en elders online niet. Onderzoekers van het Radboudumc concluderen dat na het analyseren van ruim 1200 berichten op fora, blogs, Facebook en Twitter. Hun onderzoek werd gisteren gepubliceerd.

De onderzoekers zochten op een zwangerschapsterm (zwanger, in verwachting of aanstaande moeder) in combinatie met een medicijn (bijvoorbeeld Prozac, Otrivin of Fluimicil) en een diagnose (zoals hoge bloeddruk, miskraam of aangeboren afwijking). Dat leverde ruim 9000 hits op, waarvan na selectie 1224 overbleven. De rest bevatte niet-relevante of niet-eenduidige informatie.

Ruim driekwart van de resultaten kwam van een forum, en in 42 procent van de gevallen bleek de informatie niet te kloppen. Bij andere sociale media lag het percentage incorrecte informatie nog hoger.