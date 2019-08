Vader en zoon betrapt op runnen xtc-postorderbedrijf

De politie heeft een vader en zoon aangehouden voor het versturen van xtc-pillen per post naar het buitenland. Op hun woonadressen en in een pand in Beuningen werd een voorraad van 25.000 pillen, oftewel bijna tien kilo harddrugs aangetroffen.

Bij huiszoekingen trof de politie ook een grote hoeveelheid nootjes en snoep aan. Het duo gebruikte de verpakkingen daarvan om de pillen in te verstoppen en op te sturen, meldt Omroep Gelderland.

De politie begon het onderzoek een paar weken geleden, toen in korte tijd negen enveloppen met xtc-pillen waren onderschept. De pakketjes bleken onder meer bestemd voor de Verenigde Staten, Polen en India. Tijdens het onderzoek kwamen de 63-jarige vader en zijn 39-jarige zoon uit Appeltern en Wijchen in beeld als verkopers. Zij bleken de drugs te verhandelen via internet. Gisteren heeft de politie ze aangehouden.

Met de aanhouding van de twee verdachten is de zaak nog niet klaar. De politie onderzoekt nog waar de vader en zoon hun pillen vandaan haalden, hoeveel ze verdiend hebben met hun postorderbedrijf en wie de klanten waren.