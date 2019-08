Vissers proberen laatste rommel MSC Zoe op te ruimen

Rijkswaterstaat heeft opnieuw de hulp ingeroepen van vissers om het laatste afval van het containerschip MSC Zoe op te ruimen. De viskotter LO28 gebruikt speciale netten om de bodem ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog 'af te grazen'.

"Het is gebleken dat het best wel kansrijk is om de gebieden zo schoon mogelijk te vissen. Helemaal schoon zal niet lukken", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat bij Omrop Fryslân.

De MSC Zoe verloor op Nieuwjaarsdag iets ten noordoosten van Schiermonnikoog 342 containers, die voor een deel openbarstten. Een aanzienlijk deel van de inhoud - vooral huishoudelijke artikelen, speelgoed maar ook gevaarlijke stoffen - is inmiddels geborgen. Maar er is naar schatting nog zo'n 300 ton afval zoek. Gezien de zeestromingen ligt de meeste rommel waarschijnlijk ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog.

Afval glipt door grote grijpers heen

Eerder zette Rijkswaterstaat al twee bergingsschepen in met grote grijpers. Tegelijkertijd werd, bij wijze van proef, de viskotter LO28 gevraagd om met aangepaste netten het afval te bergen dat door de grijpers heen glipt. Die proef is goed verlopen, zegt De Feijter nu. Er werd vijfduizend kilo afval geborgen. Bovendien is dankzij de proef duidelijk waar precies het meeste afval ligt.

Het is reden voor Rijkswaterstaat om de kotter nog eens 18 dagen in te zetten. De Feijter hoopt zelfs het zoekgebied uit te kunnen breiden: "In de twee gebieden waar we nu weer laten vissen, blijkt best veel boven te komen. Dan is het aannemelijk dat daar in de buurt ook nog wel spul ligt."

De inzet van de vissers kost ongeveer 200.000 euro. Rijkswaterstaat wil dat bedrag vergoed krijgen van de rederij van de MSC Zoe.