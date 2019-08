'Oudste webcam ter wereld' houdt er binnenkort mee op

De twee werden 25 jaar geleden geïnspireerd door een nóg oudere webcam: de Trojan Room Coffee Pot Cam. Die draaide op de Universiteit van Cambridge in Groot-Brittannië. Onderzoekers van die universiteit besloten drie keer per minuut een koffiekan te fotograferen om te kijken of de pot vol of leeg was. Zo konden de wetenschappers, die verspreid zaten over verschillende laboratoria, een tevergeefs bezoekje aan de koffieruimte voorkomen.

De koffie-stream was eerst alleen intern te bekijken, maar werd in 1993 verbonden met het internet. Al snel kreeg het apparaat een cultstatus. "Terwijl er weinig veranderde", vertelde Quentin Stafford-Fraser in 2012 aan de BBC. "Het was ofwel een lege pot, of een volle, en op spannende momenten zat-ie halfvol. Dan was het gokken of de koffiekan voller of leger zou worden." Een erg lang leven was de webcam niet gegund: toen de code van de stream na tien jaar lastig te onderhouden werd, eindigde het project.

Eerbetoon

De FogCam in San Francisco, die normaal gesproken gericht is op een straat, heeft het dus een stuk langer volgehouden. Toch draaien Schwartz en Wong de lens af en toe naar een nabijgelegen koffietent, om zo hun voorganger te eren. Door de rij van het café te tonen, kunnen kijkers inschatten hoe lang ze moeten wachten op hun drankje.

Maar vanaf 30 augustus, als de webcam wordt uitgezet, zal alleen een stilstaand beeld te zien zijn. De website blijft dan slechts bestaan "voor het nageslacht", vertelt Schwartz.