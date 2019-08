Lockheed Martin mag tientallen F-16's aan Taiwan verkopen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de verkoop van 66 F-16's aan Taiwan goedgekeurd. Met de deal is ruim 7 miljard euro gemoeid.

Taiwan wil zijn luchtmacht moderniseren en had de Amerikanen al geruime tijd verzocht om nieuwe gevechtsvliegtuigen te mogen kopen. Het Aziatische eiland heeft nu nog een luchtvloot die onder meer bestaat uit oudere F-16's, aangeschaft in 1992.

Zelfstandige staat, maar niet erkend

De verkoop ligt gevoelig omdat China Taiwan beschouwt als afvallige provincie. President Xi zei begin dit jaar dat het land desnoods geweld zal gebruiken voor een hereniging.

Volgens de Amerikanen past de wapendeal in hun staande beleid ten opzichte van Taiwan en China. "We volgen simpelweg de afspraken die we met alle betrokkenen hebben gemaakt."

Taiwan is sinds 1949 de facto een zelfstandige staat, maar wordt als zodanig door weinig landen erkend. Het gaat onder meer om Swaziland, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Vaticaanstad en meerdere staten in Polynesiƫ. Landen die diplomatieke banden hebben met China, mogen die van China niet hebben met Taiwan.

Tot 2070 in de lucht

De Taiwanese president is de Amerikanen dankbaar voor hun aanhoudende steun voor het leger. "Met de mogelijkheid van een sterke zelfverdediging zal Taiwan zeker meer zelfvertrouwen hebben om, ondanks de dreigingen, de regionale vrede en stabiliteit te waarborgen", zei ze.

Volgens wapenfabrikant Lockheed Martin kan de nieuwste versie van de F-16 die Taiwan aanschaft tot zeker 2070 in de lucht blijven.